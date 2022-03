Covid, in Italia 60.191 contagi e 184 morti

Covid, Costa: "Al lavoro per anticipare fine obbligo vaccino over 50"

"L'obbligo vaccinale per gli over 50 resterà fino al 15 giugno. C'è una valutazione che stiamo facendo, sulla quale personalmente sono d'accordo, di trasformare, prima del 15 giugno, il green pass rafforzato in green pass base, questo consentirebbe a molti cittadini di tornare a lavorare ovviamente facendosi il tampone ogni due giorni". Così a Radio Anch'io, su Radio1, il sottosegretario alla Salute, Andrea Costa. "Una data precisa ancora non c'è - ha aggiunto - ma l'ipotesi è anticipare la data del 15 giugno".