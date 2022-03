Promes ammette il tentato omicidio del cugino

Dopo essere stato accusato di tentato omicidio per aver accoltellato suo cugino nel 2020, spuntano delle intercettazioni telefoniche in cui Quincy Promes ammette il fatto: "Ci sono persone per cui uccido. Scusa zia, perdonami, ma non potevo trattenermi"

Quincy Promes, attaccante olandese di trent'anni e di proprietà dello Spartak Mosca, nello scorso novembre era stato accusato di essere stato il protagonista del tentato omicidio a suo cugino. Secondo il Pubblico Ministero olandese, Promes avrebbe colpito al ginocchio suo cugino con un coltello, durante una festa. Sempre dall'Olanda oggi il portale NOS ha riportato delle intercettazioni telefoniche in cui lo stesso Promes, la notte successiva all'accoltellamento, avrebbe indirettamente ammesso ad alcuni parenti di aver compiuto il gesto: "Non potevo trattenermi. Scusa zia, perdonami, ma nessuno ci verrà a prendere" si legge. Poi la conversazione col padre: "Quincy, non voglio che tu ti metta nei guai", e la risposta del giocatore: "Perché ti sei messo nel mezzo? [...] Ci sono persone per cui uccido. Fortuna che non giro con armi da fuoco, altrimenti quel coso sarebbe finito pure peggio".