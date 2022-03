Andrea Stramaccioni sorride in Qatar e si qualifica alla finale della Coppa dell’Emiro. E' stata una partita perfetta quella giocata oggi dall'Al-Gharafa,la squadra che allena da 8 mesi, nella semifinale di Coppa dell'Emiro, una competizione che da quelle parti è più importante del campionato. 4-1 all'Al-Wakra terzo in classifica e obiettivo raggiunto. Da quando è sbarcato in Qatar nel luglio scorso l’ex allenatore dell’Inter sperava davvero di regalarsi una giornata così, centrando un traguardo storico. Erano infatti più di dieci anni che il club di Doha non arrivava in finale in questa competizione. I ragazzi di Strama contro pronostico sono stati trascinati al successo in finale da una doppietta di Diabate e da uno splendido gol di Gabriel Pires, ex Juventus , in prestito dal Benfica , pupillo di Tiago Pinto che lo aveva portato dalla Liga proprio al Benfica. L'allenatore italiano sorride e aspetta in finale l'Al Duhail, la squadra multimilionaria di Sheikh Jassim fratello dell’Emiro del Qatar, che ha acquistato questa estate Alderweirold per 12 mln. Dopo aver conquistato l'Iran insomma Stramaccioni si sta prendendo anche il Qatar, con un quinto posto in campionato che vale la qualificazione in Champions e poi ribaltando ogni pronostico e volando in finale di coppa. Il prossimo 18 marzo,in un gremito Khalifa Stadium, già in odore di mondiale, l’atto finale della competizione