Iran Ferreira è un giovane delle favele brasiliane, conosciuto sui social come Luva de Pedreiro (in brasiliano guanto da muratore, il suo segno distintivo). I suoi video di calcio hanno fatto il giro della rete, rilanciati anche da alcuni club famosi (Barcellona) fino a farlo diventare un fenomeno mondiale da quasi 15 milioni di followers sui social. Ecco la sua storia...

Iran Ferreira: forse questo nome non vi dice molto… Ma in breve tempo potreste riconoscerlo e vederlo su tutti i social come il nuovo fenomeno brasiliano. Iran nasce a Quijingue, una città con meno di 30mila abitanti nell'entroterra di Bahia nel nord del Brasile. Figlio di Seu Arivaldo e Dona Biza, Iran Ferreira sognava di diventare un calciatore professionista. Questo sogno, però, ha dovuto metterlo da parte per aiutare il padre a lavorare in campagna.

Il perché del nome d'arte Dai 5 anni si interessa di sport, tifa per il Vasco da Gama e guarda i fenomeni del calcio internazionale. Nel campetto arido vicino a casa, comincia a tirare i primi calci e poi impara un tiro a giro particolarmente efficace. Iran comincia a filmarsi con il suo telefonino mentre gioca a calcio e tira in porta. Ha però una particolarità: indossa i guanti. Aveva visto i giocatori europei con i guanti per proteggersi dalle rigide temperature e voleva usarli anche lui. Non avendo soldi per comprarli si accontenta di un paio di guanti da muratore… da qui nasce il suo nome d’arte: Luva de Pedreiro – guanti da muratore.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Iran Ferreira (@luvadepedreiro)

La popolarità sui social I suoi video sono diventati virali in Brasile e nel mondo. Club come Barcellona, Everton, Borussia Dortmund e Bayern Monaco hanno rispostato il bahiano. Persino il figlio di CR7 ha pubblicato un video in cui lo imita. Ora ha circa 323mila abbonati su YouTube, 3,9 milioni di follower su Instagram e 8 milioni su TikTok, piattaforma che è servita da trampolino di lancio per la popolarità del suo lavoro (sulla rete cinese, il suo video più popolare ha quasi 60 milioni di visualizzazioni).

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da FC Barcelona (@fcbarcelona)

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Iran Ferreira (@luvadepedreiro)

Un sogno chiamato Neymar "Molte persone mi riconoscono per strada, mi chiedono foto – ha raccontato di recente a Globo -: Qui, dove abito, c'è un'autostrada dove alcuni automobilisti si fermano per chiedere il mio indirizzo di casa...". Ivan, però, non si aspettava tutta questa fama. "Sono diventato partner di diversi giocatori, come Marcelo, Vinicius Jr, Rodrygo, Éder Militão (tutti dal Real Madrid). Ho vinto una maglia autografa di Renan Lodi (Atlético de Madrid), arriverà anche quella di Rony (Palmeiras)." Oltre a questi nomi, un'altra leggenda del calcio si è messa in contatto con l'influencer: "Ronaldinho Gaúcho mi ha mandato un messaggio dicendomi di andare a un barbecue a casa sua. E tanti club mi hanno chiamato per registrare contenuti con loro. Il calcio è il più grande piacere della vita, senza il calcio io non sono niente. Il calcio muove il mondo e io vorrei proprio di viaggiare e di conoscerlo questo mondo. Il mio sogno più grande? Incontrare Neymar Jr. Intanto mi sto prendendo il passaporto...".