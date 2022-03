Dilettanti, Giancarlo Abete nuovo presidente

Giancarlo Abete è il nuovo presidente della Lega Nazionale Dilettanti con il 100% dei voti a favore. Dopo un periodo da commissario della LND, l’ex numero uno della FIGC ha ora assunto la carica di presidente da candidato unico dopo le dimissioni di Sibilia . Quest’ultimo aveva lasciato la presidenza ad ottobre dopo la rielezione ad inizio anno. Una breve parentesi con il vice presidente vicario Ettore Pellizzari come traghettatore ed ora l’ufficialità dell’elezione di Giancarlo Abete. Il manager romano aveva provato a candidarsi per questa carica già nel 2018, venendo però respinto per la legge sul limite di mandati.

"Impegno, unità e andiamo avanti tutti insieme"

Gli ultimi mesi per la Lega Nazionale Dilettanti non sono stati facili. Perciò il consiglio ora si affida alla grande esperienza del nuovo presidente. "Impegno, unita' e andiamo avanti tutti insieme": sono queste le prime parole di Giancarlo Abete da numero uno della LND. "Essere qui per me è motivo di orgoglio. Un ringraziamento va a chi mi ha designato. Per me è un nuovo impegno, cercherò di onorarlo partendo da due concetti: l'unità del modo di stare insieme e la massima democrazia, con il venir meno della logica del diritto di veto. Vogliamo dare le risposte richieste dai tesserati con umiltà, orgoglio ed emozione", conclude.