GABRIEL HEINZE - In Italia ha vestito la maglia della Roma nell'anno di Luis Enrique in panchina. Ma anche quelle di Psg, Man United e Real in carriera. Oggi allena, con panchine in Argentina e nell'Mls americana. In quella partita realizzò un goffo autogol: uscita del portiere, anticipo di testa, scontro con lo stesso Abbondanzieri (poi costretto al cambio) e palla che lentamente entrò in rete.