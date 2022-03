Notizia clamorosa, quella che arriva dal Wall Street Journal. Secondo l'autorevole quotidiano statunitense, Roman Abramovich e i negoziatori di pace ucraini avrebbero manifestato dei sintomi da avvelenamento. Secondo le fonti, la responsabilita' sarebbe dei 'falchi' a Mosca, decisi a sabotare i colloqui indetti per mettere fine alla guerra in corso

Sintomi di sospetto avvelenamento per l'oligarca russo Roman Abramovich e i negoziatori ucraini dopo un incontro a Kiev all'inizio del mese. A riportarlo è il Wall Street Journal citando alcune fonti, secondo le quali il sospetto attacco potrebbe essere stato commesso a Mosca da chi avrebbe voluto sabotare le trattative per mettere fine alla guerra in corso da oltre un mese. Secondo invece una persona vicina ad Abramovich, non è chiaro chi li abbia presi di mira. Da allora le loro condizioni di salute sono migliorate e non c'è alcun rischio per la vita. Tra i sintomi manifestati occhi rossi, lacrimazione costante e dolorosa e desquamazione della pelle del viso e delle mani.