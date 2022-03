L'ex portiere era malato da tempo. L'annuncio di sua moglie: "Il nostro amore è partito per la sua ultima partita, una partita che non può più essere vinta". Era stato in campo fino al 2019. Il club: "Sei stato un esempio di positività, tenacia e spirito combattivo. Sarai per sempre nel nostro cuore neroverde" Condividi

Il calcio belga piange la scomparsa di Miguel Van Damme, ex portiere del Cercle Brugge morto a soli 28 anni dopo aver combattuto a lungo la sua battaglia contro la leucemia. A darne l'annuncio su Instagram la moglie, Kyana Dobbelaere: "Il nostro amore è partito per la sua ultima partita, una partita che non può più essere vinta. Ci hai lasciato molto lentamente, eppure l'hai fatto di nuovo a modo tuo, con grande forza. Hai combattuto come un leone, sei stato un esempio per molti. Mi hai fatto capire che non bisogna mai arrendersi, anche se è rimasto solo un piccolo barlume di speranza. Ora tesoro, riposa. Te lo sei guadagnato più che guadagnato".

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da KYANA (@kyanadobbelaere) Non visualizzi questo contenuto? Siamo spiacenti! Per poter visualizzare questo contenuto Instagram, clicca su Gestisci cookie e Accetta tutto Gestisci cookie

La carriera di Van Damme Classe 1993, aveva iniziato da bambino come attaccante del Lembeke prima di appassionarsi al ruolo di portiere al Maldegem dove viene notato e acquistato dal Clerce Brugge. Una promettente carriera appena agli inizi quando gli viene diagnosticata la malattia nel 2016. Van Damme dopo il primo ciclo di terapie riesce a tornare in squadra, giocando anche qualche gara. L'annuncio sui social La leucemia però si ripresenta per due volte, l'ultima qualche mese fa in maniera incurabile: "Purtroppo per me non ci sono altri trattamenti - aveva raccontato in un video su Instagram - . Possono solo cercare di tenermi in vita il più a lungo possibile".

Il messaggio del Cercle Brugge Nella mattinata di martedì 29 marzo il Cercle Brugge ha annunciato la scomparsa di Van Damme: "Le parole non bastano per descrivere quello che proviamo, anche se sapevamo che le cose non andavano bene da un pò - spiega il comunicato del club - oggi è un giorno estremamente difficile nei quasi 123 anni di storia del Cercle Brugge. Il nostro pensiero va in primo luogo alla moglie Kyana, alla figlia Camille, ai genitori di Miguel, alla sorella Francesca ma anche ai tanti amici e parenti di Miguel".

Non visualizzi questo contenuto? Siamo spiacenti! Per poter visualizzare questo contenuto Twitter, clicca su Gestisci cookie e Accetta tutto Gestisci cookie

Il ricordo dei tifosi e del club Van Damme aveva condiviso con tifosi e follower gli sviluppi della sua malattia. "Combattente contro il cancro" si legge nella sua biografia su Instagram. Il centro sportivo del Cercle Brugge è stato visitato nelle ultime ore da tantissimi tifosi, che hanno voluto mettere nero su bianco un ricordo di Van Damme o lasciare dei fiori in sua memoria e nel segno del numero 16, quello che l'ex portiere indossava in campo. "Miguel, la tua perseveranza e la tua forza per provarci ancora e ancora, battuta d'arresto dopo battuta d'arresto - scrivono ancora dal Cercle Brugge - sono state ammirevoli Sei stato un esempio di positività, tenacia e spirito combattivo. Una fonte di ispirazione per tutti coloro che combattono. Per sempre nel nostro cuore verde-nero, #16".

Tifosi del Cercle Brugge firmano il registro in memoria di Miguel Van Damme