El 'Kun' Aguero è stato costretto a lasciare il calcio a soli 33 anni a causa di un problema al cuore (una cicatrice interna che produce un'aritmia ventricolare, questa la diagnosi dei suoi medici). Ormai lontano dai campi da gioco da più di tre mesi, l'argentino in un'intervista rilasciata a TyC Sports ha parlato della sua voglia di tornare a fare quello che più ama al mondo: "L'altro giorno mi è passato per la testa di tornare a giocare". E dopo pochi istanti ha chiarito: "Non ho detto che tornerò, ho detto che mi piacerebbe tornare a giocare, anche solo con i miei amici. Ora però devo stare a riposo: i medici mi hanno detto che per cinque-sei mesi non devo fare sforzi prolungati, tipo di quaranta minuti". Poi racconta un aneddoto dei giorni scorsi: "Pochi giorni fa ero a Miami e mi avevano invitato a giocare a calcio. Dentro di me mi dicevo 'Provo? Non provo? Scrivo al medico?'. Alla fine non sono andato, ma a me piacerebbe anche solo fare qualcosa, giochicchiare". E alla fine, si lascia andare a una battuta: "Chissà cosa potrebbe succedere tra due anni, magari faccio una follia e torno a giocare. Ora però non credo sia il caso".