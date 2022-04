Mondo Gol, oggi alle 19 su Sky Sport 24

leggi anche

Pasticcio Bayern, in 12 in campo per 20''. E ora?

Clamoroso è stato anche l’errore del Bayern che ha giocato per 20 secondi in 12 uomini contro il Friburgo per un grave errore che sarà analizzato nei dettagli in studio. Si parlerà anche della bella vittoria del Psg con la MNM Messi-Neymar-Mbappè per la prima volta a segno al completo e le parole nel postpartita di Kylian sul suo futuro. Ovviamente non mancheranno le immagini più divertenti (e da questo punto di vista la tre giorni di calcio internazionale ha offerto tanto…) raccolte come sempre in MondoFun. Ci sarà spazio come sempre per il tormentone Brest, con la squadra francese adottata da Mondo Gol che torna alla vittoria nella settimana in cui annuncia la costruzione del nuovo stadio, che sarà raccontato nei dettagli con GeoBrest. Appuntamento alle 19 allora, con tanti gol e tante risate in compagnia di Mondo Gol.