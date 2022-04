Mario Balotelli show in Turchia: nel match tra il suo Adana Demirspor e l'Hatayspor (terminato poi 0-0) l'attaccante si è esibito in un tunnel davvero spettacolare. Super Mario controlla il pallone e poi con il tacco lo fa passare in mezzo alle gambe dell'avversario: IL VIDEO

BALOTELLI A SKY: "NAZIONALE, MANCO SOLO QUANDO SI PERDE"