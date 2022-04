Sedici milioni di dollari da destinare ai calciatori che non sono stati pagati e che non hanno la possibilità di ricevere regolarmente gli stipendi concordati con i rispettivi club. La Fifa , attraverso una nota ufficiale, ha comunicato di aver stanziato l'importante cifra per il Fondo calciatori , istituito nel 2020, e che verranno rimborsati altri 140 giocatori in seguito a una decisione presa dal Comitato direttivo di Fifa-Fifpro in conformità al protocollo del programma. Lo scorso anno sono stati più di mille i calciatori che hanno avuto un sostegno dal fondo .

Il Fondo Fifa entra nella fase due: 140 domande approvate

Le 140 domande approvate corrispondono alla fase due: infatti per il lancio del programma è stato deciso di ripartire i 16 milioni in quattro cicli di domande. Il primo (1 luglio 2015-30 giugno 2020) aveva a disposizione 5 milioni di dollari, il secondo (1 luglio 2020-31 dicembre 2020) 3 milioni di dollari, mentre sia per il terzo (anno solare 2021) che per il quarto (anno solare 2022) ci sono a disposizione 4 milioni. Le richieste sono arrivate da 39 società di 22 federazioni calcistiche, in seguito al fallimento del club per insolvenza, alla rescissione dell'affiliazione alla federazione o all'interruzione dell'attività di calciatore professionista. "Il Fondo Fifa sta avendo un impatto positivo, insieme a Fifpro non vediamo l'ora di entrare nella seconda fase di questa storica iniziativa", ha dichiarato Emilio García Silvero, direttore dell'ufficio legale e conformità della Fifa. Alle parole di García Silvero hanno fatto seguito quelle di Roy Vermeer, direttore legale della Fifpro: "Si tratta di un'importante misura per tutelare i calciatori professionisti di tutto il mondo. L'istituzione di questo fondo ha segnato una svolta per diversi calciatori e deve servire da esempio per altri organi direttivi del calcio".