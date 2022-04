Monitoraggio Iss: calano Rt e incidenza 

Costa: "Per insegnanti no vax sospesi altre attività fino a fine anno"



Sugli insegnanti sospesi perché non vaccinati contro il Covid e ora reintegrati ma senza la possibilità di tornare a insegnare "credo che chi dovrebbe insegnare il rispetto delle regole ai nostri ragazzi dovrebbe per primo dare l'esempio. Siamo a 2 mesi dalla conclusione dell'anno scolastico, dunque cambiare ora ai nostri bambini e ragazzi l'insegnante avuto finora, che per loro è una figura di riferimento, per reinserire chi era stato sospeso non credo, anche dal punto di vista pedagogico, sia una buona cosa". Così il sottosegretario alla Salute Andrea Costa, ospite di 'Radio Anch'io' su Rai Radio Uno. "Questo personale che viene reintegrato fortunatamente rappresenta piccoli numeri - riflette il sottosegretario - e dal momento che c'è sempre stato il problema di carenza di organico: ora abbiamo un po' di personale in più usiamolo per altre attività".