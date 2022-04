Goal Deejay, Melissa Satta ospita Caressa!

Nuovo appuntamento con Melissa Satta, oggi alle 19 su Sky Sport Football. Una super puntata da non perdere con Fabio Caressa che ritrova Melissa, presenza fissa a Sky Calcio Club

Come anticipato insieme a Melissa Satta, regina dello show, ci sarà Fabio Caressa- che ritrova Melissa la domenica a Sky Calcio Club- con cui si parlerà chiaramente del finale di stagione in Serie A con Milan, Napoli e Inter pronte ad aggiudicarsi lo scudetto 2021/2022 e, ovviamente, della sconfitta della nazionale italiana contro la Macedonia del Nord.

Anche in questa puntata ci saranno la Top Social, la Skills Deejay con tutte le più belle giocate dei fuoriclasse che solo le notti europee possono regalarci e ben due Contest Deejay. Infatti, oltre alle vostre capacità balistiche con i vostri gol amatoriali, ci saranno i migliori palleggi che ci avete mandato. Continuate a scriverci e a mandare i vostri palleggi alla mail goaldeejay@skytv.it oppure sui nostri canali social.

L’appuntamento dunque è per oggi alle 19.00 su Sky Sport Football.