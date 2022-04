Al via somministrazioni quarta dose vaccino

Sono iniziate in Italia le prime somministrazioni delle quarte dosi del vaccino per over80, per ospiti delle rsa e per fragili dai 60 anni in su. Ieri registrati 28.368 nuovi casi di coronavirus su 192.782 tamponi effettuati (tra molecolari e antigenici), i decessi sono stati 115, i ricoverati in terapia intensiva 466

LE NUOVE REGOLE IN VIGORE DAL 1° APRILE