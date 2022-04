Shevchenko: "Europa dovrebbe aumentare pressione"

L'ex campione rossonero ha parlato a margine della presentazione del progetto 'Insieme per l'Ucraina' a Palazzo Marino, insieme al Sindaco di Milano: "Il mio popolo sta cercando di difendersi. Dobbiamo farlo fino in fondo per avere un futuro libero"

"Ringrazio il Comune di Milano, la società Milan per il lavoro che stanno facendo. E' un progetto importante per i ragazzi ucraini, che avranno la possibilità di finire la scuola in Italia e studiare l'italiano per inserirsi nella comunità". Lo ha detto Andriy Shevchenko, ex campione del Milan, parlando a Palazzo Marino con il Sindaco di Milano Beppe Sala nel corso di una conferenza stampa per presentare il progetto 'Insieme per l'Ucraina'.

L'Europa dovrebbe "mettere più pressione: sappiamo che mettendo pressione le cose possono cambiare, dobbiamo cercare di fare di tutto per portare la pace, per tranquillizzare e finire questa brutta guerra".

"Il mio popolo - ha spiegato l’ex campione del Milan - sta cercando di difendersi e difendere la sua casa e la sua famiglia. Penso che noi dobbiamo difenderci fino in fondo per avere un futuro libero. La mia gente desidera e noi desideriamo far parte dell'Europa".

Infine Shevchenko si è rivolto ancora al popolo italiano: "Il mio messaggio è di cercare di tranquillizzare i bambini, farli inserire nel miglior modo possibile nella comunità italiana consentendo loro di finire la scuola. Chiedo di dare a loro l'assistenza e la possibilità di sentirsi a casa".