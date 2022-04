Le telecamere di sorveglianza della zona hanno ripreso l'accaduto: l'ex Atletico Madrid cerca di indietreggiare investendo la moglie, poi un uomo prova a intervenire per salvarla. Intanto alla donna, Magalì Aravena, è stato fornito un pulsante antipanico per avvisare le forze dell'ordine in caso di altre violenze

Retromarcia per alcuni metri trascinando Magalì Aravena, poi un uomo di un'altra auto che interviene per cercare di aiutare la donna, ma senza troppo successo. Emergono altri dettagli riguardo la faccenda tra Eduardo "Toto" Salvio, calciatore del Boca Juniors e della nazionale argentina, e l'ormai ex moglie Aravena, investita e trascinata dall'ex calciatore dell'Atletico Madrid dopo esser stato trovato in auto con un'altra donna. L'uomo è poi fuggito a bordo della sua Mercedes Benz. L'incidente è avvenuto a Puerto Madero, un barrio di Buenos Aires, poco prima dell'una di notte in Argentina. I medici hanno successivamente riscontrato un trauma al ginocchio della donna, che non ha però chiesto il trasferimento in ospedale in ambulanza. Il caso è stato inquadrato nella violenza di genere dopo la denuncia esposta da parte di Aravena. Alla donna è stato poi fornito un pulsante antipanico, in modo da poter avvisare immediatamente le forze dell'ordine qualora Salvio dovesse nuovamente minacciarla o rifarle del male. I due si erano separati di comune accordo da pochi giorni.