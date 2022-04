"Non succede da nessuna altra parte, la Bombonera è l'unico stadio che si muove ". E se a dirlo è Juan Roman Riquelme non facciamo fatica a credergli. L'argentino, attuale vicepresidente del Boca Juniors , ha spiegato che giocare nello stadio degli Xeneizes è un'emozione unica alla quale devi essere preparato. Ed è proprio per questo motivo che il club azzurro e oro ha deciso di installare dieci macchinari che simulano la vibrazione caratteristica della Bombonera sul perimetro del terreno di gioco dell'Ezeiza Training Center.

"Per giocare alla Bombonera bisogna essere preparati"

L'iniziativa è rivolta proprio ai ragazzi che fanno parte delle giovanili degli Xeneizes: "Per giocare alla Bombonera bisogna essere preparati - narra una voce nel video di presentazione dell'iniziativa. Per questo al Boca Training Grounds prepariamo i ragazzi che un domani giocheranno in Prima Divisione. Li prepariamo non solo calcisticamente, ma anche emotivamente". L'iniziativa ha coinvolto anche i tifosi del Boca: infatti, secondo quanto riportato dal club, ogni like dei tifosi sui social è stato replicato sotto forma di "battiti cardiaci", per un totale di oltre un milione di vibrazioni.