Speranza: "1.2 mln di positivi, cautela e vaccini"

Bassetti: "In autunno richiamo per tutti con vaccino aggiornato"

"In autunno faremo tutti il richiamo per il Covid come si fa ogni anno per l'influenza. Ma non con il medesimo vaccino che usiamo da oltre 17 mesi, ma con un vaccino bivalente, in grado cioè di coprire in maniera specifica anche la variante Omicron. Chissà cosa faranno di tutti i vecchi vaccini avanzati? Potrebbero mandarli in Cina, dove mi sa che ne hanno molto bisogno visto che il loro non sembra funzionare così bene... un po' come molte altre cose fatte lì…". Così su Facebook Matteo Bassetti, direttore della Clinica di Malattie infettive del Policlinico San Martino di Genova.