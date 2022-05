Ieri in Italia 62.071 nuovi casi e 153 decessi

Italia, in 7 giorni calo di tamponi al sud

Cala sensibilmente il numero di tamponi effettuati in alcune regioni del Sud Italia. E' quanto emerge dal confronto dei numeri rispetto ai dati di una settimana fa. Dall'analisi delle cifre sui test effettuati nel bollettino dello scorso 27 aprile, i dati dei tamponi registrati il 3 maggio sono tutti in netta diminuzione: la Campania, che ne ha effettuati nelle ultime 24 ore 39.995, registrava invece 50.908 lo scorso 27 aprile. Numeri in calo anche per Sicilia (26.786 ; 34.358), Calabria (10.318; 13.692), Puglia (25.952; 37.593) e Sardegna (10.092; 14.621).