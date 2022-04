Dopo ore difficili, in seguito alla morte durante il parto di uno dei due gemelli attesi da Georgina Rodriguez, la famiglia Ronaldo torna riunita. CR7 pubblica la foto tutti insieme sui social: "Grazie a tutti per l'amore e per il rispetto che portate verso la nostra famiglia. Ora è il tempo di essere felici per la vita che abbiamo appena accolto nel nostro mondo"

Cristiano Ronaldo, Georgina e i figli stanno vivendo uno dei momenti più difficili di sempre, ma insieme stanno cercando di ritrovare il sorriso e la forza per andare avanti. La morte durante il parto di uno dei due gemelli attesi da Georgina sarà una ferita che si porteranno dietro per tutta la vita, così come la nascita della bimba dà e continuerà a dare loro la forza per ripartire. Dopo due giorni di 'silenzio', CR7 questo giovedì è tornato attivo sui social, con due post volti solo a ringraziare tutte le persone che in queste ore delicate lo hanno riempito di affetto, di compassione, amore e vicinanza. Ronaldo, nella serata di giovedì, ha pubblicato una foto insieme a tutta la famiglia, sorridente e con la neonata in braccio. Questa la didascalia del post: "Casa dolce casa. Gio (Georgina, ndr) e la nostra piccola sono finalmente insieme a noi. Vogliamo ringraziare chiunque per le belle parole e per i gesti fatti. Il vostro sostegno è molto importante e abbiamo sentito tutti l'amore e il rispetto che avete per la nostra famiglia. Adesso è il momento di essere felici per la vita che abbiamo appena accolto nel nostro mondo".