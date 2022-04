Mondo Gol, stasera revival con Caressa&De Grandis

Alle ore 19 torna Mondo Gol, mai come questa volta “torna” è la parola chiave. Puntata speciale Revival infatti visto che in studio insieme a Gianluigi Bagnulo e Filippo Benincampi ci saranno i pionieri della trasmissione, Fabio Caressa e Stefano De Grandis, con immagini d’archivio dei vecchi Mondo Gol e i tormentoni che hanno fatto la storia del programma. Ovviamente non mancheranno i gol di Premier League, Ligue 1 e Bundesliga, con i titoli vinti da Psg e Bayern, la contestazione del pubblico parigino, le parole di Donnarumma e Leonardo sul dualismo con Navas, il futuro di Mbappè e Lewandowski sempre più in bilico. E poi la lotta punto a punto che continua tra Manchester City e Liverpool. Con Mondofun, infine, tutte le immagini più divertenti di questa stagione commentate anche dal duo Caressa-De Grandis. Appuntamento alle 19 per questo Mondo Gol da non perdere.