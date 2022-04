"In questo momento ogni mia energia è focalizzata sulla mia salute e sul prendermi cura di me stessa e della mia famiglia". A scriverlo sui social è Hope Solo, 40 anni, due olimpiadi, un Mondiale, oltre duecento partite con la nazionale a stelle e strisce. Lei che del calcio femminile made in Usa è una leggenda. La scelta di iniziare di un percorso di cure e di sottoporsi a un trattamento di disintossicazione dall'alcol lo ha annunciato lei stessa sui propri canali social: "Ho contattato la Hall of Fame e ho rispettosamente richiesto un rinvio della mia cerimonia di introduzione al 2023. Mi sottoporrò, volontariamente, a un programma di disintossicazione dall'alcol e vincerò questa sfida. In questo momento, le mie energie e la mia concentrazione sono totalmente dirette alla mia salute, alla guarigione e alla cura della mia famiglia. Voglio ringraziare la Hall of Fame per il loro supporto e per aver compreso la mia decisione". Lo scorso 31 marzo, in North Carolina, secondo quanto riportato dai media americani, era stata fermata per essersi messa alla guida in stato di ebbrezza e con a bordo dell'auto i suoi figli gemelli.