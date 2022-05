Ieri in Italia 53.602 nuovi casi e 130 morti

Ieri 53.602 nuovi casi e 130 morti in Italia

Sono 53.602 i nuovi casi di Covid-19 e 130 i morti registrati in Italia nelle ultime 24 ore. Su un totale di 383.073 tamponi, tra molecolari e antigenici, processati nelle ultime 24 ore, il tasso di positività è al 14%. In calo le persone ricoverate con sintomi, -116 da ieri per un totale di 9.826, e quelle in terapia intensiva, -5 da ieri per un totale di 366.