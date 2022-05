"Vicino all'Ucraina, mi hanno insegnato molte cose"

leggi anche

Lo Shakhtar torna in campo e ricorda i bimbi morti

Campionato ucraino ufficialmente sospeso a causa del conflitto bellico e calcio in secondo piano. Lo Shakhtar Donetsk ha iniziato un tour di amichevoli di beneficenza in giro per l'Europa. "Al momento non penso assolutamente al calcio - aggiunge De Zerbi - È molto importante che abbiamo concluso tutto questo periodo insieme. C'è un grosso problema in questo periodo, tra poco inizierà una nuova stagione e questo mi preoccupa". Poi sulla popolazione ucraina: "In questo momento difficile sono con l'Ucraina e tutti gli ucraini perchè mi piace essere con le brave persone, che hanno dignità, coraggio e orgoglio. La gente ucraina mi ha insegnato molte cose".