Costa: "Condizioni per estate senza restrizioni"

Shanghai rinvia i test di ammissione ai college

Il governo municipale di Shanghai ha reso noto che gli esami di ammissione ai college e alle scuole superiori in città saranno posticipati di un mese per via della nuova ondata di Covid-19. Saranno oltre 50.000 gli studenti che dal 7 al 9 luglio sosterranno l'esame di ammissione al college mentre altri 110.000 parteciperanno ai test di accesso alle scuole superiori, in programma per l'11 e il 12 luglio. Il vicesindaco Chen Qun ha spiegato che saranno allestite stanze speciali per gli studenti in quarantena concentrata o con risultati anomali dei tamponi Covid-19, assicurando che ognuno di essi sia in grado di sostenere gli esami. Dal 12 marzo, tutte le scuole primarie e secondarie di Shanghai sono passate alla didattica online mentre per le scuole dell'infanzia e gli asili nido è stata disposta la chiusura.