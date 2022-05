Morto Lukoki, l'ex Ajax e Twente aveva 29 anni

L'ex attaccante è scomparso a 29 anni. Le circostanze della morte sono ancora da chiarire. Il Twente, ultimo club prima dello svincolo dello scorso febbraio: "Scioccati e profondamente commossi da questo tragico evento. Auguriamo forza alla famiglia per elaborare la perdita". L'Ajax: "Riposa in pace"

Jody Lukoki è morto all'età di 29 anni. L'attaccante esterno di passaporto olandese, con un passato nell'Ajax e nel Twente è stato trovato senza vita nelle scorse ore. Il giocatore era svincolato dallo scorso 17 febbraio. La notizia è stata diffusa dall'agenzia del procuratore Menno Groenveld: "Vorrei confermare che sono stato informato della morte di Jody dalla famiglia - ha dichiarato l'agente al Telegraaf - Come agenzia siamo profondamente sotto shock, come i suoi cari. Le cause della morte non sono rese note al momento. Jody era un ragazzo felice e si era quasi ripreso dall’infortunio. Per ora vorrei chiedere ai media di rispettare la privacy di amici e familiari per elaborare il lutto".