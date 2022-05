Covid, in Italia ieri 56.015 casi e 158 decessi

Il Ministero della Salute ha comunicato i dati ufficiali per quanto riguarda il Covid in Italia nelle ultime 24 ore. Sono stati registrati 56.015 casi e 158 decessi. Il numero complessivo di tamponi è di 371.221 tamponi, il tasso di positività torna sopra al 15%. I dati confermano invece un calo nel numero delle terapie intensive e dei ricoveri nei reparti ordinari

Coronavirus, le notizie di mercoledì 11 maggio​

Covid, ieri in Italia 56.015 casi e 158 decessi

Covid, tasso di positività torna al 15,1%

Agenas, occupazione reparti risale al 14%

Speranza: "Over 80 facciano secondo booster, può salvare la vita"

Vaccinazioni Italia, oltre 137 milioni di dosi somministrate

Portogallo, media più alta in Ue di nuovi casi

I nuovi casi regione per regione:

Lombardia: 9.481

Campania: 6.416

Veneto: 5.719

Lazio: 4.864

Puglia: 4.114

Sicilia: 3.763

Toscana: 3.325

Piemonte: 3.261

Emilia-Romagna: 2.166

Abruzzo: 2.063

Calabria: 2.009

Sardegna: 1.797

Marche: 1.731

Liguria: 1.455

Friuli Venezia Giulia: 1.051

Umbria: 861

Basilicata: 597

P.A. Trento: 426

P.A. Bolzano: 551

Molise: 273

Valle d'Aosta: 92

Covid in Italia, tasso di positività torna sopra al 15%

Il numero complessivo di tamponi effettuati fra antigenici e molecolari è di 371.221, il tasso di positività torna sopra al 15%, esattamente al 15,1%. I dati confermano invece un calo nel numero delle terapie intensive e dei ricoveri nei reparti ordinari

Agenas, occupazione reparti risale al 14%

Risale di un punto in 24 ore, tornando al 14%, la percentuale di posti letto nei reparti di 'area non critica' occupati da pazienti con Covid-19 in Italia e restano 4 le regioni che superano la soglia del 20%: Umbria (31%), Basilicata (26%), Calabria (23%), Abruzzo (23%). E' ferma, invece, al 4%, nelle ultime 24 ore in Italia, l'occupazione delle terapie intensive (un anno fa era 24%) da parte di pazienti con Covid-19. Questi i dati dell'Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali (Agenas) del 9 maggio 2022, pubblicati ieri.

Mise, investimento di 34 mln per vaccini

Il ministro dello Sviluppo economico, Giancarlo Giorgetti, ha autorizzato un accordo con l'azienda farmaceutica Irbm di Pomezia per realizzare un programma di investimenti di 34 milioni di euro, finalizzato a rafforzare la capacità di contrasto al Covid-19 e la diffusione di nuovi coronavirus. Lo comunica il Mise. Con progetti industriali e di ricerca e sviluppo si punta ad ampliare la capacità dei laboratori di due società del gruppo, Irbm Spa e Advent Srl, incrementando la produzione e la sperimentazione di nuovi vaccini e terapie innovative, anche sulla base delle sinergie venutesi a creare nell'ambito del piano di collaborazione avviato nel 2020 con Oxford University e AstraZeneca.