Francesco Totti non smette di dare spettacolo sui campi di calcio a 8. Nonostante la sconfitta contro la Pisana, l'ex capitano della Roma mette a segno una rete su un calcio di punizione da metà campo. In gol per il Totti Sporting Club anche Moscardelli. VIDEO

Francesco Totti continua a regalare momenti di grande classe sui campi di calcio a 8. Nonostante la sconfitta del suo Totti Sporting Club, battuto dalla Pisana per 7-3, l'ex capitano della Roma ha realizzato una delle sue reti spettacolari, con un calcio di punizione battuto da centrocampo. Non solo, nel corso della partita ha dato mostra di tutto il suo repertorio, come un tunnel con successivo passaggio in avanti per il suo compagno di squadra. In gol per la squadra di Totti anche un'altra ex conoscenza della Serie A, Moscardelli.