BAGGIO-MONELLI - Nel capitolo calcio cifra record per la figurina “mitica” Baggio-Monelli del 1985. Non solo una figurina nel suo anno da rookie, ma la quasi introvabile versione “errore” (flipped image/uncut) doppia non tagliata in cui lo sbaglio clamoroso di Edis, ossia l’inversione dei nomi dei calciatori (con l’inconsapevole collega attaccante Paolo Monelli), è in bella vista. Base 1.000 euro: è stata aggiudicata per 1.875 euro