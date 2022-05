In Italia 27.162 nuovi casi e 62 decessi

Aumentano reinfezioni in Italia, preoccupa l’Asia

Continuano a calare le curve dell'epidemia di Covid in Italia, con una diminuzione del tasso di incidenza e dei ricoveri, mentre sale il numero delle reinfezioni e si registra un lieve aumento anche dei decessi su base settimanale spiegabile, tuttavia, per il maggior numero di casi nel mese precedente. La situazione segna invece un peggioramento in Asia e preoccupazioni arrivano pure dagli Usa per la mancanza di fondi per la lotta al virus.