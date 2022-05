Covid, un morto e 814 casi in Puglia

Oggi in Puglia si registrano 814 nuovi casi su 8.127 test (incidenza del 10% rispetto al 13,6% di ieri) e un decesso. Complessivamente in Puglia risultano positive 89.054 persone di cui 451 sono ricoverate in area non critica (ieri 462) e 25 in terapia intensiva