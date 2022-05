Mondo Gol, da non perdere alle 19 su Sky Sport 24

CHAMPIONS

I campionati europei volgono al termine nella maggior parte dei Paesi e sono già tante le squadre che hanno staccato il pass per partecipare alla prossima edizione della Champions League. Giochi chiusi in Serie A, in totale sono 22 i club certi di un posto nella competizione per il 2022/23 COME SARÀ LA CHAMPIONS DAL 2024/25