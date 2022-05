Al termine del ritorno della semifinale playoff di Championship, vinta ai calci di rigore dal Nottingham Forest, i tifosi della squadra di casa hanno invaso il terreno di gioco: uno di loro ha colpito con una testata Billy Sharp, capitano dello Sheffield. Si tratta di un uomo di 31 anni, arrestato nella notte tra martedì 17 e mercoledì 18 maggio Condividi

Un uomo di 31 anni è stato arrestato per aver aggredito con una testata il capitano dello Sheffield United Billy Sharp al termine della semifinale playoff di Championship sul campo del Nottingham Forest, vinta martedì sera ai calci di rigore dai padroni di casa dopo il 3-3 complessivo tra andata e ritorno e i tempi supplementari. Lo riporta Sky Sports. L'aggressione è avvenuta al fischio finale della partita, quando i tifosi di casa hanno invaso il campo per celebrare il passaggio del turno e la qualificazione per la finale del 29 maggio contro l'Huddersfield, con la promozione in Premier League in palio. Uno di loro si è però spinto oltre e ha colpito al volto Sharp. L'attaccante è stato immediatemente soccorso e l'autore del gesto è stato individuato grazie all'aiuto delle telecamere.

Lo Sheffield: "Sconvolgente, Sharp scosso e arrabbiato" Sharp non aveva giocato la semifinale di ritorno per infortunio e aveva assistito alla partita a bordo campo. Paul Heckingbottom, allenatore dello Sheffield United, ha condannato l'incidente ai microfoni di Sky Sports: "I tifosi che invadono il campo mettono in pericolo la salute e la sicurezza dei giocatori - le sue parole - quello che è successo è sconvolgente per molte ragioni. Sharp era scosso, sanguinante e arrabbiato dopo l'incidente". L'aggressore del capitano dello Sheffield resterà in custodia cautelare e sarà interrogato dagli agenti, come spiega dall'ispettore capo della polizia del Nottinghamshire, Paul Hennessy. "Le nostre indagini sulla natura dell'incidente sono in corso. Abbiamo parlato con il giocatore interessato e stiamo lavorando con entrambi i club, che ci stanno supportando".

L'invasione di campo dei tifosi del Nottingham - ©IPA/Fotogramma

Le scuse del Nottingham Il Nottingham si è scusato ufficialmente con Sharp, che ha giocato in prestito nel club delle Midlands nella stagione 2012/13, e ha garantito di bandire a vita dal suo stadio l'aggressore. "Siamo sconvolti nell'apprendere che il nostro ex giocatore Billy Sharp è stato aggredito lasciando il campo dopo la partita del City Ground - si legge in una nota - ci scusiamo personalmente con Billy e con lo Sheffield United. Per l'aggressore le porte del nostro stadio resteranno chiuse a vita".