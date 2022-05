Si è conclusa nel migliore dei modi la stagione in Turchia di Mario Balotelli. L'attaccante italiano, nell'ultima giornata di campionato, ha segnato ben 5 gol, contribuendo con una straordinaria prestazione al successo per 7-0 dell'Adana Demirspor di Vincenzo Montella contro il Goztepe, squadra penultima in classifica e già retrocessa da tempo. Una grande giornata per Mario Balotelli che, dopo l'autogol che ha aperto la partita al 24', ha poi segnato ben tre gol in 12 minuti, tra il 33' e il 44', portando la gara sul 4-0, prima della quinta rete di Oztumer a fine primo tempo. Nella ripresa, invece, l'ex Milan si è ripetuto al 61' e al 70', chiudendo la partita e la sua cinquina.