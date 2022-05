Oms: Covid continua a colpire sistemi sanitari nel mondo

"La pandemia ha colpito in modo sproporzionato le popolazioni vulnerabili, comprese quelle economicamente svantaggiate e anziani" e "continua a colpire i sistemi sanitari di tutto il mondo, in alcuni casi in modo grave". Questa la denuncia contenuta nella bozza del documento World Health Statistics 2022, presentato in occasione della 75/ma Assemblea dell'Organizzazione mondiale delle sanita' (Oms), in corso a Ginevra.