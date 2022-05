Sei gol nella stessa partita e una notte da sogno che difficilmente Julian Alvarez scorderà mai. Il 22enne attaccante argentino, acquistato ufficialmente dal Manchester City lo scorso gennaio ma rimasto in prestito al River Plate fino al termine della stagione, è stato il protagonista assoluto nel successo dei "Millonarios" per 8-1 contro l’Alianza Lima nel match di Copa Libertadores valido per la fase a gironi della competizione: Julian Alvarez ha realizzato ben sei reti, una tripletta per tempo. Un record nei 121 anni di storia del River Plate, mentre in tutta la storia della Copa Libertadores solo Juan Sanchez era riuscito a realizzare sei gol nella stessa partita con la maglia del Blooming contro il Deportivo Italia. Con questi sei gol, Julian Alvarez sale a quota 50 reti in 113 partite messe a segno tra tutte le competizioni con la maglia del River Plate in carriera.