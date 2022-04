2/16 ©LaPresse

DERBY DI ROMA (Roma-Lazio)

Francesco TOTTI (Roma): 11 gol

(Roma): Dino DA COSTA (Roma): 11 gol

Nel conteggio di Dino Da Costa - primo brasiliano della storia giallorossa - se ne contano 9 in campionato, 2 in Coppa Italia edel settembre 1955. Non ufficiale, insomma (ma si potrebbe salire anche a 13 considerando un tiro deviato in un derby del marzo 1960 conteggiato - per le regole del tempo - come autogol). Restando a quota 11, condivide il primato con Totti (che li realizzò tutti in campionato).