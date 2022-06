Controllo a rientrare e sinistro a giro nel "sette": Davide Moscardelli non ha perso il vizio del gol e l'ha dimostrato anche al Trofeo Gianni Danieli, evento organizzato in ricordo dell'ex fisioterapista della Nazionale di tiro a segno morto nel 2014 sotto il peso di un albero crollato poco oltre il raccordo anulare. L'ex attaccante ha esultato baciando la maglia della Roma, indossata per l'occasione per ricordare la fede giallorossa di Danieli