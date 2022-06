Le autorità locali hanno arrestato Juan Manuel Cruz Lorenzana , 31 anni, membro della banda criminale dei Mao Mao, ritenuto l'assassino di Amaya. Il ministro della Giustizia e della Pubblica Sicurezza di El Salvador, Gustavo Villatoro, ha definito Cruz Lorenzana il "gatillero" (assassino) di quella banda. Le autorità non hanno riferito se ci sono altri sospetti coinvolti.

Chi era Amaya

José Arnoldo Amaya apparteneva all'associazione nazionale degli arbitri di calcio di El Salvador (AAFES) e aveva più di vent'anni di esperienza in tornei coloniali, collegiali e amatoriali. Immediato il comunicato della federcalcio salvadoregna che ha condannato il gesto: "Siamo rammaricati e condanniamo l'aggressione fisica risultata fatale per José Arnoldo Amaya da parte di pseudo tifosi e giocatori - si legge - Come Federazione ripudiamo tutti gli atti di violenza che si generano nei diversi impianti sportivi del paese".