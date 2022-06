L'ex attaccante bianconero è ora allenatore (del Rosario Central). Per lui uno speciale messaggio da Conte: "Stai iniziando questo nuovo percorso lavorativo, voglio augurarti il meglio, sei stato un grandissimo calciatore, ho avuto il piacere e l'onore di allenarti (nel 2013-14, ndr), mi auguro e spero per te che da allenatore riesca a trasferire le stesse cose che davi in campo ai tuoi compagni". E conclude con "Vamos a ganar" (andiamo a vincere, ndr)

TEVEZ NUOVO ALLENATORE DEL ROSARIO CENTRAL