Pesaro campione d'Italia: Eboli ko in gara-3

Terzo scudetto consecutivo per i marchigiani che hanno ribaltato una gara che sembrava compromessa a metà del secondo tempo. Delusione per Eboli che ha sfiorato il suo primo tricolore

L'Italservice Pesaro si conferma campione d'Italia di Futsal. La formazione allenata da Fulvio Colini ha battuto in gara-3 la Feldi Eboli, completando così la rimonta dopo la sconfitta in gara-1. Al PalaFiera di Pesaro i marchigiani hanno vinto 4-3, ribaltando un match che a metà del secondo tempo sembrava compromesso. La Feldi Eboli, infatti, si è ritrovata avanti 3-2 dopo il gol di Luizinho e con un uomo in più per due minuti grazie all'espulsione di Borruto. I campani non hanno sfruttato la superiorità numerica e nel finale l'Italservice Pesaro ha effettuato il sorpasso con i gol di Taborda e Boldo.