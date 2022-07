Una bella storia di sport arriva dal triangolare "La Giovane Italia in campo", svolto a Macerata tra Ternana, Frosinone e Nuova Folgore Ancora, impegnate con le rispettive formazioni Under 14. Nel corso dell'ultima gara del triangolare, un calciatore della Ternana, dopo aver subito un duro fallo, ha reagito dicendo una parola di troppo all'arbitro, reo secondo lui di non averlo sanzionato sufficientemente. Così il direttore di gara ha deciso di espellere il giovane calciatore. Gli organizzatori, per consentire al ragazzo di scusarsi, hanno deciso di fargli consegnare le targhe di premiazione al termine del triangolare a tutta la terna arbitrale. Pace fatta, dunque, con un abbraccio tra il giocatore e l'arbitro.