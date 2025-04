Dopo le parole d'addio del presidente del Besiktas, Ciro Immobile in un post Instagram ha dichiarato di voler continuare il suo percorso in Turchia con il club turco. "Lo scorso luglio sono arrivato a Istanbul con grande entusiasmo e felicità. Sono motivato per il resto della stagione e ancora più motivato per l’anno prossimo" le parole dell'attaccante italiano

Nonostante la prima stagione di Ciro Immobile al Besiktas sia positiva (11 reti in campionato e una Supercoppa turca vinta), ci sono rumors di un suo possibile addio a fine stagione. Per metterli a tacere l'ex Lazio, in un post sul suo profilo Instagram, ha parlato così: "La maglia del Besiktas ha per me un significato davvero profondo. Lo scorso luglio sono arrivato a Istanbul con grande entusiasmo e felicità. Sono motivato per il resto della stagione e ancora più motivato per l’anno prossimo. Far parte di un club così storico e prestigioso mi dà ogni giorno una motivazione in più. Il mio unico desiderio è lottare per il Besiktas e rappresentare al meglio questa maglia".