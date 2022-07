Un episodio davvero brutto che ha come protagonista in negativo Gabi Milito, attuale allenatore dell’Argentinos Juniors. Espulso durante il match di campionato giocato e vinto in trasferta dalla sua squadra contro il Central Cordoba, l’ex difensore centrale del Barcellona – fratello dell’ex Inter Diego Milito – ha perso la testa una volta rientrato negli spogliatoi. Milito, infatti, ha cercato di aggredire un componente dello staff del Central Cordoba (il preparatore atletico) in più occasioni, tanto che per placare la sua rabbia è dovuta intervenire la polizia. Un battibecco nato in campo, dopo le proteste per una decisione arbitrale che ha portato all’espulsione di entrambi al minuto 38 con il risultato ancora fermo sullo 0-0, e proseguito nel tunnel degli spogliatoti.