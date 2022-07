In Lussemburgo, dove si è riunita, la Corta di Giustizia Europea ha discusso il caso “Superlega”. Come previsto nessuna sentenza: il primo parere dell’avvocato generale del tribunale UE è atteso per dicembre, mentre la sentenza definitiva dovrebbe arrivare a inizio 2023

Si è concluso in Lussemburgo il dibattimento davanti alla Corte di giustizia europea sul caso della Superlega e del presunto monopolio illegale di Uefa e Fifa nell'organizzazione delle competizioni internazionali. Lo ha comunicato la stessa Corte di giustizia Ue. In aula davanti alla Corte, che è composta da 15 giudici, il dibattito è proseguito (tramite gli avvocati rappresentanti delle parti: Superlega, Uefa, Fifa). Come era previsto, non c’è stata nessuna sentenza. Un primo parere dell'avvocato generale del tribunale Ue - non vincolante - è infatti atteso per il 15 dicembre, mentre la sentenza definitiva, che potrebbe stravolgere la governance del calcio dei prossimi decenni, dovrebbe arrivare all'inizio del 2023.