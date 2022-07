Non poteva iniziare meglio l'avventura nella Major League Soccer di Federico Bernardeschi e Lorenzo Insigne, coppia italiana che ha propiziato tutte le reti nel 4-0 del Toronto FC a Charlotte. Gol e assist per l'ex Juve, un assist e mezzo invece per l'attaccante napoletano. In campo con loro anche Criscito (che aveva già esordito) e Bradley, vecchia conoscenza romanista due volte a segno

