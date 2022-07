Supercoppa di Germania e Francia live su Sky Sport

Archiviati gli impegni precampionato, inizia ufficialmente la stagione in Germania e in Francia con le gare di Supercoppa. Sabato 30 luglio alle 20:30, alla Red Bull Arena, Lipsia e Bayern Monaco scenderanno in campo per la DFL Supercup, mentre domenica 31 alle 20, a Tel Aviv, Psg e Nantes si giocheranno il Trophée des Champions. Entrambe le partite saranno in dirette su Sky Sport Condividi

Iniziano i primi impegni ufficiali della stagione 2022/23 in Germania e in Francia, entrambi in gara secca e in esclusiva su Sky Sport. Bayern Monaco e Lipsia scenderanno in campo sabato 30 luglio per la DFL Supercup, mentre domenica 31 sarà il turno del Paris Saint Germain che alle 20 affronterà il Nantes per il Trophée des Champions.

Lipsia e Bayern Monaco in campo per la DFL Supercup leggi anche Arsenal in rosa: le maglie delle big d'Europa Sabato 30 luglio, alle ore 20:30, sarà il turno di Lipsia e Bayern Monaco che scenderanno in campo alla Red Bull Arena per la DFL Supercup, la Supercoppa di Germania. I bavaresi hanno vinto cinque delle ultime sei edizioni (nel 2019 fu il Borussia Dortmund a trionfare) e proveranno a difendere il titolo contro la squadra di Domenico Tedesco. Il match sarà trasmesso in diretta, e in esclusiva, su Sky Sport Uno, Sky Sport Football e in streaming su NOW con la telecronaca di Pietro Nicolodi.