Serata agrodolce per gli ex Serie A in America. Punizione, gol in area e rigore: super tripletta di Gonzalo Higuain con l'Inter Miami di Beckham, che però deve riacciuffare il pari (4-4) al settimo minuto di recupero contro Cincinnati. Nei Toronto titolari sia Criscito che Bernardeschi e Insigne, l'ex capitano del Napoli sbaglia il rigore del possibile successo a dieci minuti dalla fine