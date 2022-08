Non basta uno splendido gol di Lorenzo Insigne al Toronto FC, che domina ma perde 2-1 sul campo dell'Inter Miami. Va dunque a Gonzalo Higuain la sfida tra ex Serie A, incrocio che ha coinvolto anche Bernardeschi e Criscito. Canadesi ancora in ritardo dalla zona playoff nella Major League Soccer

Un gol favoloso nella notte degli ex Serie A, ma a festeggiare nella Major League Soccer è Gonzalo Higuain. Non basta una prodezza di Lorenzo Insigne (gran destro al volo da fuori area) al Toronto FC per raccogliere punti al DRV PNK Stadium, casa dell'Inter Miami che vince 2-1. Una partita dominata dai canadesi che, oltre a Lorenzinho, hanno schierato per tutti i 90 minuti anche Federico Bernardeschi e Domenico Criscito: 16 tiri a 8, ma anche un possesso palla superiore (59%) e un numero di attacchi (123 contro 68) che ha doppiato quello degli avversari. A fare la differenza la serata storta di Alex Bono, portiere del Toronto, protagonista suo malgrado della papera in occasione del vantaggio di Mota e sorpreso in occasione del gol-vittoria di Lassiter. Un risultato che premia l'Inter Miami di Higuain, 36 punti e 5° posto nella Eastern Conference a +6 proprio su Insigne e compagni: la 7^ posizione che vale i playoff resta lontana 4 punti a sette turni dalla fine della regular season.